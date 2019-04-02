في خطوة تصاعدية للاعتداءات على المقدسات الإسلامية بمدينة القدس، اقتحم 37 مستوطنًا إسرائيليًا، أمس الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من خلال باب المغاربة، بحراسة مشددة من ٤٣ عنصرًا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الباب عقب الاقتحام، في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وباب المغاربة أحد أشهر أبواب المسجد الأقصى المبارك الخمسة عشر، الذي شهد دخول الفاروق عمر بن الخطاب خلال الفتح الإسلامي لمدينة القدس في عام 637 ميلادية، وشهد إسراء النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- إلى المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج.

وتحل علينا اليوم ذكري الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج، وفي ضوء ذلك، تستعرض «الشروق» في الأسطر التالية، قصة «باب المغاربة» المسمى بباب النبي.

- باب المغاربة

يعد أحد أشهر أبواب المسجد الأقصى الخمسة عشر، ويعود سبب تسميه بهذا الاسم لوقوعه بجوار جامع المغاربة، ونسبة إلى حارة المغاربة الواقعة خارجه، كما يعرف الباب باسم الباب البراق وباب النبي لدخول النبي منه في ليلة الإسراء والمعراج.

ويعتمد 7% من ساكني مدينة القدس المسلمين على التدفق من خلال باب المغاربة للصلاة في المسجد الأقصى.

- ليلة الإسراء والمعراج

ويعتقد أن النبي محمد أسرى منه إلى داخل المسجد الأقصى المبارك أثناء رحلته في ليلة الإسراء والمعراج، بالاستناد لقوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا"، حسبما ذكر كتاب "بيت المقدس في القرآن والسنة".

- دخل منه الفاروق عمر بن الخطاب

وأثناء الفتح الإسلامي لمدينة القدس في عام 637 م، دخل الفاروق عمر بن الخطاب، خليفة المسلمين، بيت المقدس من باب المغاربة، حيث انتظر إلى الليل ليدخل من المكان الذى دخل منه النبي في ليلة الإسراء والمعراج، مستندًا لعلامة في حديث رسول الله: "ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر"، وهذه العلامة لم تنطبق إلا على باب المغاربة.

- موقف قوات الاحتلال من الباب

في 6 فبراير 2006، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم الطريق المؤدي لباب المغاربة، وصادرت قوات الاحتلال مفاتيحه منذ عام 1967، وبات يقتصر فقط على إدخال اليهود والسياح من غير المسلمين إلى المسجد.

وعادة ما يكون باب المغاربة مدخلا لمعظم الاقتحامات ومهاجمة المصلين من قبل الشرطة والقوات الخاصة وحرس الحدود الإسرائيلي لمسجد الأقصى.