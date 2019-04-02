بارنييه: احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق يتزايد يوما بعد يوم

حذر ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا، اليوم الثلاثاء، من أن احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق تتزايد يوما بعد يوم، وذلك غداة فشل البرلمان البريطاني مرة أخرى في الاتفاق على طريقة لتنظيم المرحلة القادمة.

ومن المقرر حاليا أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 12 أبريل؛ وقد رفض النواب بأغلبية كبيرة 3 مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بارنييه.

ورفض البرلمان البريطاني الليلة الماضية مقترحات بديلة لاتفاق ماي تتضمن إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد وخطتين لإلزام بريطانيا بالبقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي. وتم رفض جميع المقترحات بأغلبية ضئيلة.

وقال بارنييه إن الطريق الوحيد لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق هو التصويت بالأغلبية على مقترح للخروج من الاتحاد، موضحا أن الاتفاق الحالي هو الوحيد المطروح على الطاولة.

وقال بارنييه إن سيناريو الخروج من دون اتفاق "يصبح يوما بعد يوم هو الأكثر احتمالا".

وقد تطلُب بريطانيا إرجاء خروجها من الاتحاد من أجل تفادي الخروج من دون اتفاق. ويتعين أن تقوم دول الاتحاد الأخرى الـ27 بالموافقة على هذا الطلب، الذي قد يعني إلزام بريطانيا بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو القادم.