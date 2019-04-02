مناورات مكثفة لصواريخ «توبول» الاستراتيجية قرب مقاطعة تفير الروسية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نحو 20 قاذفة لمجموعات صواريخ "توبول" الاستراتيجية وصلت إلى مرابض الإطلاق الميدانية الخاصة؛ لتنفيذ مناورات مكثفة في مقاطعة تفير.

وقالت -في بيان لها اليوم الثلاثاء نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- "اليوم وخلال تنفيذ مشروع مراكز القيادة -الذي يجري تحت قيادة قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية- نفذت أفواج مجموعات صواريخ (توبول) الأرضية المتحركة، التابعة لتشكيل بولوجويه للصواريخ الاستراتيجية المسيرة، وخلال الـ24 الساعة الماضية وصلت نحو 20 منصة إطلاق لصواريخ (توبول) الاستراتيجية إلى مرابض الإطلاق الميدانية الخاصة الواقعة في مقاطعة تفير".

ولفتت إلى أن المناورات تشمل التدريب على تنفيذ التحرك، والوصول إلى محاور عمل الدوريات القتالية، وتغيير المرابض الميدانية، وتنظيم تنفيذ أعمال الإخفاء، والتمويه والحماية القتالية، موضحة أن المناورات تتميز بكثافتها العالية، والمهام ذات النطاق الواسع من حيث استخدام الأسلحة الواعدة، وتقييم درجة استعداد التشكيل لعملية إعادة التسلح.

يشارك في هذه المناورات أكثر من 400 قطعة من المعدات الثقيلة، بما في ذلك قاذفات صواريخ "توبول"، بالإضافة إلى قرابة 4 آلاف عسكري.