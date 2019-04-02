إحصاء: زيادة عدد حوادث الدراجات النارية في ألمانيا خلال 2018

كشفت أعداد أولية للمكتب الاتحادي للإحصاء عن مقتل 445 سائق دراجة في شوارع ألمانيا العام الماضي إثر حوادث، من بينهم 89 شخصا كانوا على دراجات كهربائية.

وأوضحت أعداد المكتب التي تم نشرها اليوم الثلاثاء، أن هذا العدد يزيد على عدد الحوادث التي شهدتها ألمانيا في عام 2017 بنسبة 14 بالمئة، فيما بلغت الزيادة في حوادث الدراجات الكهربائية خلال عام 2018 نسبة 24 بالمئة عما كانت عليه في 2017.

من جانبه، ذكر الباحث الألماني في مجال الحوادث، زيجفريد بروكمان، الذي يرأس معهد أبحاث الحوادث بألمانيا، أنه يتوقع هذا العام زيادة عدد قتلى حوادث النقل، وقال: "يزداد عدد سائقي الدراجات وكذلك سائقي الدراجات الكهربائية وأيضا السكوتر الكهربائي"، لافتا إلى أنه لهذا السبب ربما من المتوقع أن يظل الاتجاه سلبيا.

وأضاف أن ارتفاع عدد الحوادث خلال العام الماضي يمكن أن يرجع أيضا إلى طول موسم الصيف في عام 2018.