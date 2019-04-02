«يورونيوز»: بوتفليقة يقيل قائد الجيش الفريق قايد صالح ويحيله على التحقيق العسكري العاجل

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أفاد موقع "يورونيوز"، في خبر عاجل منذ قليل، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقال قائد الجيش الفريق قايد صالح، وأحاله إلى التحقيق العسكري العاجل

وكانت أنباء ترددت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي بنفس المحتوى وتم تكذيبها ببيان رسمي من الجيش الجزائري.

وكذبت وزارة الدفاع الوطني، الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم إقالة الفريق أحمد قايد صالح من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتعويضه باللواء سعيد باي.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".