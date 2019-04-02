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ألمانيا تستدعي سفيرة بروناي احتجاجا على عقوبات محتملة بالرجم ضد المثليين

برلين- د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 11:24 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 أبريل 2019 - 11:24 ص

استدعت الحكومة الألمانية سفيرة بروناي احتجاجا على خطط البلاد لتطبيق عقوبة الإعدام رجما ضد المثليين جنسيا.

وذكرت مصادر من وزارة الخارجية الألمانية اليوم الثلاثاء، إنه تم مناشدة سلطنة بروناي خلال المحادثات "الإيفاء بالالتزامات الدولية الراهنة تجاه حقوق الإنسان".

وأضافت المصادر: "أعربنا خلال المحادثات عن قلقنا فيما يتعلق بتطبيق عقوبات الشريعة".

وبداية من غد الأربعاء سيكون الجلد والرجم حتى الموت عقاب المثليين جنسيا في بروناي.

وفي ظل قانون العقوبات الحالي في السلطنة، فإن عقوبة إقامة علاقات جنسية مثلية هو السجن عشر سنوات.

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