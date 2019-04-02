ماكرون: لا يمكن أن نكون رهينة لمشكلة سياسية بريطانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن التمديد الطويل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليس واضحا أو تلقائيا"، مشيرا إلى أنه منفتح على مقترحات بريطانية جديدة بشأن المضي قدما بما في ذلك، إجراء انتخابات جديدة أو استفتاء أو علاقة مستقبلية مختلفة مثل وجود اتحاد جمركي مع الاتحاد.

ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن ماكرون، الذي يعد من القادة المتشددين فيما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد قوله "لا يمكن أن نقضي شهورا في العمل على شروط الانفصال .. لا يمكن أن نكون رهينة لمشكلة سياسية بريطانية".

وتابع ماكرون في تصريحات أدلى بها بجوار رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارداكار أن فشل البرلمان في التوصل إلى اجماع "يضعنا في طريق الخروج الصعب".

وفى الوقت الذى تجتمع فيه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع حكومتها للبحث عن سبل حل أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يقوم أعضاء البرلمان بمناورة لمحاولة منع الانسحاب من الاتحاد بدون اتفاق بعد 10 أيام.

وقد تؤدي هذه التطورات إلى تعزيز فرص ماي في تمرير اتفاقها الذي لا يحظى بشعبية إذا أقنعت مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي بأن الاختيار الذي أمامهم هو بين خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وتأجيل طويل.