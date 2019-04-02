الحكومة الأسترالية تستبق الانتخابات الفيدرالية بتخفيضات ضريبية ودعم للمتقاعدين

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أعلنت الحكومة الأسترالية عزمها تقديم دعم مادي للمتقاعدين، وتخفيضات ضريبية على أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة، وذلك قبل الانتخابات الفيدرالية المقررة في مايو القادم.

وأعلن وزير الخزانة جوش فريدنبرج، اليوم تقديم مبالغ نقدية للمتقاعدين- مثل المحاربين القدامى والعزاب من الآباء والأمهات وكذلك المعاقين- تصل إلى 75 دولار أسترالي (53 دولار أمريكي) للأشخاص الفرادى و125 للأزواج، في إطار مساعدات طاقة تدفع لمرة واحدة.

ويستفيد من مدفوعات الطاقة نحو 9ر3 مليون شخص، وستكلف الحكومة 284 مليون دولار.

كما أعلنت الحكومة إعفاءات ضريبية فورية تصل إلى 1080 دولار للشخص المنفرد و2160 دولارا للأسر مزدوجة الدخل التي يصل دخلها السنوي إلى 126 ألف دولار سنويا.

وسيستفيد نحو 5ر4 مليون من دافعي الضرائب من التخفيضات الضريبة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو.

ويسجل الاقتصاد الأسترالي نموا للسنة الثامنة والعشرين على التوالي، حيث ينمو بأسرع من جميع دول مجموعة السمع، وكذلك بأكثر من المتوسط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووفقا لبيانات الحكومة، فإنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد، الذي تُقدر قيمته بـ8ر1 تريليون دولار، نموا بـ25ر2% في السنة المالية القادمة.