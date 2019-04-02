الجامعة العربية: من الصعب على أي طرف عربي أن يتجاوز التهديدات الحالية بمفرده

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية، إن المرحلة الحالية التي تعيشها الأمة العربية على مدار السنوات الأخيرة، تعتبر صعبة ودقيقة وليست سهلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الاثنين، أن هذه المرحلة الصعبة أوجدت نوعًا من الإدراك لدى معظم الدول العربية بشأن أهمية تعبير الجامعة العربية عن إرادة المنطقة.

وتابع: «الجامعة العربية تظل هي المعبر عن الإرادة الجماعية لهذه الأمة وهي السبيل الرئيسي في هذه المرحلة لمواجهة الأخطار التي تواجه المنظومة العربية بشكل كامل»، موضحًا أنه من الصعب على طرف عربي أن يواجه أو يتجاوز هذه التهديدات أو الأخطار بمفرده.

واستضافت تونس أمس الأحد، الدورة الثلاثين من القمة العربية، التي ناقشت عددًا من القضايا منها القضية الفلسطينية والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى، إلى جانب ملف الجولان والقدس.