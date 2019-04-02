ارتفاع سعر بتكوين مع عودة انتعاش سوق العملات الرقمية بشكل مفاجئ

ارتفع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم "بتكوين" اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى لها منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي، مع عودة الانتعاش إلى سوق العملات الرقمية في العالم التي تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المتعاملين في هذه السوق يحاولون إيجاد تفسير لهذا الارتفاع المفاجئ للأسعار بعد ثلاثة شهور من الهدوء، في حين أشار البعض إلى تجدد الاهتمام بعملة "بتكوين" مجددا بعد أن تجاوزت مستوى 4200 دولار لكل وحدة.

وكان سعر العملة قد تجاوز مستوى 5000 دولار لكل واحدة لفترة قصيرة خلال تعاملات اليوم بحسب موقع "كويت ماركت كاب" المعني بمتابعة سوق العملات الرقمية، لترتفع القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية في العالم بحوالي 17 مليار دولار خلال أقل من ساعة.

وأضافت بلومبرج أن التقلبات المفاجئة لسعر "بتكوين" ليست جديدة، لكن تحركات السعر أهدأ نسبيا خلال العام الحالي في ظل حذر المستثمرين بعد أن فقدت العملة حوالي 74% من قيمتها خلال العام الماضي.

ويقول متعاملون إن طلبيات الشراء الكبيرة على "بتكوين" يمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة للغاية في السعر، وذلك لآن حجم التعاملات ينتشر على نطاق عدد كبير من منصات التعامل.

يقول "جيهان شو" المدير المشارك لشركة الاستثمار في العملات الرقمية "كينيتك كابيتال" إن سوق البتكوين وسوق العملات الرقمية بشكل عام مازالت صغيرة نسبيا مقارنة بالأسواق الأخرى ومازالت تتأثر بالتحركات الانفعالية للمشاركين فيها.

وأضاف أن هذه السوق مازالت عرضة لموجات من الحماس "ولا اعتقد أن ما يحدث اليوم يمثل شيئا خاصا".