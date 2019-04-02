السجن لضابط روسي سابق بتهمة القتال مع تنظيم داعش في سوريا

أصدرت محكمة روسية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة 19 عامًا بحق ضابط روسي سابق بتهمة القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتطرف في سوريا، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ويعتقد أن دينيس خيساموف شارك في 10 عمليات مع تنظيم داعش في سورية، بما في ذلك هجوم دموي على بلدة الراي بالقرب من الحدود التركية.

واعترف خيساموف، الذي ترك الجيش الروسي في عام 2009، بالمشاركة في هجمات أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الرسمية.

وأدين خيساموف بتقديم تدريب على الأنشطة الإرهابية والمشاركة في منظمة حظرتها روسيا وأعتبرتها منظمة إرهابية.

وكافحت منطقة جنوب روسيا لعقود ضد تمرد إسلامي يسعى لإقامة دولة إسلامية مستقلة. ويعتقد أن العديد من هؤلاء المتمردين توجهوا إلى سورية والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش.

ومع هزيمة التنظيم المسلح في سوريا والعراق، أصبحت السلطات الروسية أكثر قلقا من عودة هؤلاء المقاتلين إلى روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين إن هناك حوالي 10 آلاف شخص من دول الاتحاد السوفييتي السابق يقاتلون في تنظيم داعش في سوريا.