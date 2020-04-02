بوتين يمدد فترة تعطيل العمل في روسيا إلى 30 أبريل بسبب كورونا

مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، فترة تعطيل العمل المعلنة بأنحاء البلاد حتى 30 أبريل، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا، وفقًا لوكالة أنباء «رويترز».

وقال بوتن في كلمة متلفزة للشعب الروسي، «علينا أن ندرك أن تهديد فيروس كورونا ما زال قائما، وذروة الوباء لم تمر لا في العالم، ولا في روسيا»، مضيفًا: «أود أن أؤكد أنه عند اتخاذ القرارات يجب أن نفهم أن التهديد ما يزال قائمًا، وكما يفترض المتخصصون في الأوبئة، العالم لم يتجاوز ذروة تفشي الوباء، وبلدنا أيضًا».

وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ قرارات إضافية وفقًا لتطور وضع فيروس كورونا في البلاد، لافتًا إلى أنه من الممكن تخفيض ساعات العمل، لافتًا إلى استمرار هيئات السلطة والمؤسسات الطبية والصيدليات ومتاجر السلع الأولية في العمل.

وأشاد الرئيس الروسي بالأطباء والمتطوعين لمكافحة فيروس كورونا، قائلاً: «أود أن أتقدم بخالص الشكر لكم جميعًا دون استثناء، وبالطبع شكرًا للمتطوعين والمهتمين وجميع المواطنين الذين أدركوا المسؤولية الشخصية في مكافحة الوباء، والامتثال الصارم لتوصيات السلطات والأخصائيين الطبيين، لرعاية أنفسنا وصحة الأقارب وسلامة الآخرين».

وأعلن بوتين يوم الأربعاء الماضي، تعطيل العمل خلال هذا الأسبوع، وبعد أيام من هذا القرار أعلنت موسكو حجرًا صحيًا جزئيًا وأمرت سكان العاصمة بالبقاء في منازلهم، مطالبة العشرات من الأقاليم الروسية باتباع النهج ذاته.