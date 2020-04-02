 وزير الشئون الإسلامية السعودي يعزي وزير الأوقاف في وفاة الدكتور زقزوق - بوابة الشروق
الخميس 2 أبريل 2020 8:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وزير الشئون الإسلامية السعودي يعزي وزير الأوقاف في وفاة الدكتور زقزوق

الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:45 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:45 م

قدم وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، خالص التعازي وصادق المواساة إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك في برقية عزاء قدمها وزير الشئون الإسلامية السعودي قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، وإننا إذ نتقدم لفضيلتكم ولكافة علماء الأزهر الشريف خاصة، وعلماء مصر بصفة عامة بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد؛ نسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك