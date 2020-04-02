وزير الشئون الإسلامية السعودي يعزي وزير الأوقاف في وفاة الدكتور زقزوق

قدم وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، خالص التعازي وصادق المواساة إلى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك في برقية عزاء قدمها وزير الشئون الإسلامية السعودي قال فيها: "علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق رحمه الله، وإننا إذ نتقدم لفضيلتكم ولكافة علماء الأزهر الشريف خاصة، وعلماء مصر بصفة عامة بأحر التعازي وصادق المواساة في الفقيد؛ نسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".