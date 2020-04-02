4 إصابات في صفوف قوات برخان الفرنسية بالساحل الإفريقي

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية اليوم الخميس، تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا في صفوف قوات عملية برخان، العاملة في منطقة الساحل الإفريقي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان، فريديريك باربري، وفقًا لإذاعة «مونت كارلو الدولية» الفرنسية، «يعالج أحد المرضى في المكان، فيما أعيد 3 آخرون إلى فرنسا،علاوة على ضابط آخر ظهرت عليه أعراض لكن لم يتم فحصه».

ووصل المصابون الأربعة بفيروس كورونا إلى الشريط الساحلي الصحراوي قبل عدة أسابيع، ولم تظهر عليهم أعراض بعد، حيث تم تشخيص إصابتهم بعد فحوصات أجراها الجهاز الصحي العسكري ومختبر بيولوجي مدني محلي.

وأضاف باربري أنه تم تحديد جميع الأشخاص الذين اختلطوا بالمصابين وتم وضعهم في الحجر، مشيرًا إلى أن الإصابات لا تؤثر على العمليات التي ستتواصل بزخم ثابت.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أول حالة وفاة في صفوفها، إذ توفي موظف مدني في جهاز البنى التحتية العسكرية يوم الاثنين الماضي عن عمر يناهز 62 عامًا.