مسؤول ألماني: سيتم مواصلة تأجيل استقبال لاجئين من اليونان في ظل أزمة كورونا

أعلنت ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أنه سيتم مواصلة تأجيل الاستقبال الذي تعهدت به ألمانيا لأطفال قصر لاجئين من معسكرات اللاجئين في اليونان في ظل انتشار وباء كورونا.

يذكر أن يلفا جوهانسون منسقة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، أعربت مؤخرا عن أملها في أن يتسنى استقبال أولى الأطفال في بعض الدول خلال هذا الأسبوع.

ولكن وزير داخلية الولاية الألمانية بوريس بيتسريوس وصف هذا الهدف اليوم الخميس بأنه "لم يعد واقعيا"، وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم تتضح كيفية القيام بذلك حتى الآن.

وتابع الوزير المحلي: "في ظل جائحة وباء (كورونا) يعد ذلك أمرا مأساويا لأن من المحتمل أن يتدهور الوضع في اليونان بسبب الوباء بشكل أكبر".

يذكر أن ألمانيا وبعض الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي أعلنت استعدادها استقبال 1600 طفل غير مصحوبين بذويهم ومهاجرين آخرين من المعسكرات الممتلئة عن آخرها في جزر بحر إيجه.

وكان متحدث باسم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تعهد قبل أسبوع بأن ألمانيا لا تزال تقف بجانب اليونان على الرغم من أزمة كورونا.