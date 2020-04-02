جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تدشن حملة عن مخاطر وطرق الوقاية من كورونا



نظمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، حملة توعية عن "مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه".

ووقعت الحملة، الكشف الطبي على 255 شخصا من قرية الوسطاني التابعة لمحافظة دمياط، في إطار الدور المجتمعي للجامعة، تحت رعاية محمد ربيع ناصر، رئيس مجلس الأمناء، وأسامة ربيع، ناب رئيس مجلس الأمناء.

ومن جانبه، قال المهندس أسامة ربيع، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، إن الحملة طهرت شوارع القرية بمواد كيميائية، وكذلك عقمت عددا من المنشآت، وتم تعليق بانرات توعوية لمخاطر فيروس كورونا بمداخل ومخارج القرية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمناء، أنه مع تزايد المخاطر كورونا، أصبح من الضرورة الملحة على كل شخص أن يتحرى أقصى درجات الوقاية الصحية حتى لا يعرض نفسه أو الأخرين لخطر الإصابة بهذا الفيروس، ومن منطلق حرص جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمسئولية المجتمعية تجاه المجتمع المحيط بها، فكان لزاماً على الجامعة توعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الجامعة تستعد لتنظيم ورشة عمل مجانية لتدريب طلاب وخريجين كليات القطاع الصحي داخل وخارج الجامعة على مهارات الإنعاش الرئوي والقلب.