 العراق: 44 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 772 حالة - بوابة الشروق
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العراق: 44 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الإصابات 772 حالة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 5:19 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 5:19 م

أعلنت وزارة الصحة العراقية -اليوم الخميس- تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى شفاء 20 حالة، مشيرة إلى أن العدد الكلي للإصابات بلغ 772 حالة، وإجمالي الوفيات 54 حالة، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 202 حالة.

وقالت الصحة العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق جاءت كالتالي، (حالة في بغداد الكرخ، حالة في مدينة الطب، 5 حالات في البصرة، 10 حالات في النجف، 12 حالة في السليمانية، 7 حالات في كربلاء، حالتين في أربيل، 5 حالات في كركوك، وحالة في الديوانية).

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل حالتي وفاة جديدة؛ في بغداد الرصافة والبصرة، مؤكدا شفاء 20 حالة.


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