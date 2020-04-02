هولندا مستعدة لتوفير مليار يورو لصندوق أوروبي لمواجهة كورونا

قال وزير المالية الهولندي ويبكى هيكسترا إن هولندا تعتزم توفير مليار يورو ( 1ر1 مليار دولار) لصندوق أوروبي لمواجهة فيروس كورونا، كانت قد اقترحت تأسيسه، وفقا لصحيفة الجيمين داجبلاد.

ويهدف الصندوق لمساعدة دول مثل إيطاليا وإسبانيا، اللتين تضررتا بصورة كبيرة من الفيروس.

وقال رئيس الوزراء مارك روته لإذاعة "ان او اس" إنه يمكن توفير نحو 10 إلى 20 مليار يورو. وأضاف أن الدول سوف تشارك وفقا لإمكانياتها.

وكانت هولندا قد اقترحت تأسيس الصندوق أمس الاربعاء، بحيث يقدم الصندوق مساعدات مالية للدول الأضعف اقتصاديا لتمويل أنظمة الرعاية الصحية لديها، ولا يتعين عليها تسديدها.