بريطانيا تواجه كورونا ببناء ثلاجة للموتى تستوعب آلاف الضحايا -صور



كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الأربعاء، أن الحكومة البريطانية بدأت في بناء ثلاجة للموتى (مشرحة) في شرق لندن لاستيعاب آلاف من ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت الصحيفة عن جو كلانسي، 68 عاما، أحد سكان المنطقة التي سيتم بناء المشرحة فيها، قوله: "من المحبط جداً الاعتقاد بأن كل تلك الجثث سيتم تخزينها أمام منزلي مباشرة حيث يمكنني رؤية أكياس الجثث، لكن هذه أوقات صعبة للغاية".

وأكدت الصحيفة أن هناك استعدادات تجرى لتحويل حلبة ميلتون كينز الجليدية الواقعة في مقاطعة باكنجهامشير، إلى مشرحة مؤقتة للجثث، في حال عدم قدرة المسؤولين المحليين على دفن ضحايا الفيروس في ظل التزايد المستمر في أعدادهم.

وأشارت إلى أنه تم استخدام حلبات التزلج على الجليد كثلاجات للموتى في عدة أماكن أخرى في بريطانيا، حيث تكون بنيتها التحتية أكثر ملاءمة من المباني الأخرى.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء العمل في بناء مشرحة مؤقتة في مطار برمنغهام، من المقرر أن تتسع لأكثر من 12 ألف جثة.

من جانبها، ذكرت شبكة "سى.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، أن بريطانيا تسابق الزمن لتحويل مركز مؤتمرات في لندن إلى مستشفى لمرضى فيروس كورونا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن السلطات البريطانية ستفتتح الأسبوع الجاري ما يمكن أن يكون أقرب إلى أكبر وحدة للعناية المركزة في البلاد،

والتى تم بناؤها في غضون أسبوع تقريبًا وسيضم ذلك المستشفي الميداني 4 ألاف سرير.

وسجلت بريطانيا ، حتى الآن، 29474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و2352 حالة وفاة.