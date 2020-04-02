البنك المركزي الأوروبي يؤجل اجتماع مراجعة السياسة النقدية بسبب كورونا

يعتزم البنك المركزي الأوروبي، تأجيل اجتماع مراجعة السياسة النقدية لمدة 6 أشهر إلى منتصف العام المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، "بسبب الإجراءات الصحية المفروضة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتشمل إغلاق الأماكن العامة وفرض قيود تحظر التجمع في عدة دول بمنطقة اليورو، فإنه سوف يتم تأجيل فعاليات البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية، التي كان من المقرر أن تتم في النصف الأول من عام 2020 إلى النصف الثاني من عام 2021".

وأشار البنك المركزي إلى أنه مستمر في دعوة مواطني منطقة اليورو لتقديم مقترحات مكتوبة وتعليقات على استراتيجية السياسة النقدية، بلغة المناطق التي يعيشون فيها، عبر منصة البنك، كما أن مد الموعد النهائي لتقديم المقترحات إلى نهاية أغسطس 2020.

كما جرى إرجاء منتدى البنك السنوي، الذي كان سوف يعقد في البرتغال، إلى نوفمبر المقبل.

وكان البنك المركزي الأوروبي، أعلن في يناير الماضي أنه سوف يراجع سياسته النقدية، وتشمل صياغته لاستقرار الأسعار والتحاليل الاقتصادية والنقدية وممارسات التواصل.