تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات التركية وفاة 79 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وقالت وزارة الصحة التركية - في بيان - إن عدد الوفيات ارتفع إلى 356 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 18 ألفا و135 إصابة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.