تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات التركية وفاة 79 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد .
وقالت وزارة الصحة التركية - في بيان - إن عدد الوفيات ارتفع إلى 356 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 18 ألفا و135 إصابة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.