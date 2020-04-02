 تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تسجل 79 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 9:55 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 9:55 م

أعلنت السلطات التركية وفاة 79 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وقالت وزارة الصحة التركية - في بيان - إن عدد الوفيات ارتفع إلى 356 حالة وفاة، بينما ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 18 ألفا و135 إصابة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس.

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