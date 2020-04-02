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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 2039 حالة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:47 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:47 م

أعلن الدكتور ظفر ميرزا المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة، مساء اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في باكستان ارتفع إلى 2039 حالة.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن ميرزا أوضح أنه تم تسجيل 54 حالة في العاصمة إسلام آباد، بينما تم تسجيل 654 حالة في إقليم السند، و708 حالات في إقليم البنجاب، و189 حالة في إقليم خيبربختونخوا، و158 حالة في إقليم بلوشستان، فيما تم تسجيل 184 حالة في منطقة جلجت بلتستان، و6 حالات في منطقة آزاد جامو وكشمير.

وأضاف ميرزا أن 84 مريضا تعافوا من الفيروس في جميع أنحاء باكستان، فيما لم يشر إلى حالات الوفاة جراء هذا الوباء.


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