المسماري يؤكد إسقاط طائرة حربية لميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الليبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مقاتلة لميليشات مصراته التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقال المسماري في صفحته على موقع فيسبوك، إن وسائط الدفاع الجوي أسقطت طائرة مقاتلة من طراز L39 تابعة لمليشيات مصراتة ظهر اليوم جنوب منطقة أبوقرين، مشيرًا إلى مقتل الطيار ومساعده وهم عبدالنبي العريق وإبراهيم فرج.

كان مصدر من مكتب الإعلام برئاسة الوزراء الليبية في طرابلس قد أفاد في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بسقوط طائرة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس فوق منطقة الوشكة شرق مدينة مصراتة.

وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته: "لا نعلم بعد إن كان تم إسقاط الطائرة بدفاعات جوية تابعة لقوات الجيش الوطنى الليبي، أم أنها سقطت نتيجة خلل فني".

ورغم ترحيب كل من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بهدنة دعت إليها الامم المتحدة وعدة دول لتكريس الجهود لمواجهة كورونا في البلاد، إلا ان الطرفين يواصلان القتال.

وأمس الأربعاء أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ارتفاع الاصابات بكورونا إلى 10.