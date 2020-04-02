اختلف الوضع في بريطانيا عن الصين التي شهدت تحسنا في نقاء الهواء لديها مع إجراءات الحجر الصحي وإغلاق المصانع، بينما فى بريطانيا عُطلت الأعمال وقلت الحركة في الطرقات؛ ولكن الهواء لم يتحسن كثيرا وبقي التلوث الجوي المعتاد بذلك الوقت من السنة.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية سادت معظم مناطق بريطانيا وشمال ويلز حالة من الغبار والهواء الملوث بسبب ظاهرة غبار الربيع إذ بلغت مستويات التلوث الدرجة 3 لترتفع للدرجة 4 على منطقة يوركشير جنوبي بريطانيا حيث أصدرت السلطات تحذيرات صحية من التلوث.

وأضافت الصحيفة أنه خلال 3 أيام هبت رياح غربية على بريطانيا كان لها أن تخفف قليلا من حدة التلوث.

ويذكر أنه من المعتاد في فصل الربيع زيادة معدلات تلوث الجو في دول غرب أوروبا لتصل مستوياته في المتوسط خلال الموسم لما بين 4 و9 من مستويات التلوث.

وفي مارس وإبريل عام 2014 كانت أسوأ موجات التلوث إذ أسفرت حينها عن وفاة 600 من الأطفال الرضع في بريطانيا وزيادة حالات ضيق التنفس لمرضى الربو.

وتخفض مدن أوروبية شهيرة كالعاصمة الفرنسية باريس، الحركة المرورية للسيارات للنصف خلال أوقات ذروة التلوث ما بشأنه أن يقلل تلوث الهواء بمقدار 15% ولكن حركة الرياح التي تجلب جزيئات الغبار من دول أخرى تجعل تحقيق ذلك مستحيلا.

ومن الدول التي نجحت في تعطيل ظاهرة غبار الربيع أو السحابة السوداء لديها كانت الصين والتي أوقفت مصانعها تماما بعدة إجراءات ولكنها وصلت لنتيجة أن تنعدم مستويات السحابة السوداء لديها وحدث ذلك حين استضافتها لأولمبياد عام 2008 واستضافتها مؤتمر اقتصاد آسيا عام 2014 وفى ذكرى مرور 70 عامًا على الحرب العالمية الثالثة عام 2015.

وقدر علماء فرنسيون أنه إذا قامت دول أوروبا بنفس إجراءات الصين في كل من الأحداث المذكورة فستنخفض معدلات التلوث خلال فصل الربيع بنحو 20% إلى 40%.

ومع انتشار كورونا واتخاذ دول غرب أوروبا إجراءات الحجر الصحي التي تتضمن خفض الحركة المرورية وتعطيل الكثير من المصانع ولكن النتيجة لم تكن المتوقعة إذ استمرت معدلات التلوث في الهواء.

وبحسب كلية الملك في لندن فقد أجرى فريق لها تحليلا لجزيئات الهواء لمعرفة سبب التلوث رغم انخفاض عدد السيارات في الشوارع والمصانع العاملة؛ واكتشف التحليل أن الهواء يحوي العديد من نواتج احتراق الغاز المستخدم فى مولدات الكهرباء التي تقوم بتدفئة المنازل، بالإضافة لجزيئات نواتج احتراق الخشب الذي يستخدمه كثير من البريطانيون للتدفئة.

وأضاف فريق البحث البريطاني، إنه تم التعرف على جزيئات نشادر في الهواء الملوث والتي يرجح أنها ناتجة عن عمليات تسميد الأراضي الزراعية إذ يعد السماد أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة تلوث فصل الربيع في غرب أوروبا.

وبحسب دراسة صينية أجريت على مرضى سارس عام 2003 فإن وجود المرضى في بيئة ملوثة الهواء يرفع من احتمال وفاتهم ومع ذلك تضيف "الجارديان" أنه لم تظهر دراسات بعد توضح صلة تلوث البيئة بتدهور الحالات المصابة بكوفيد19 الشهير بكورونا.