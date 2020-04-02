المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها بشأن إجراءات المجر لمواجهة كورونا

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الخميس عن قلقها إزاء الإجراءات التي اتخذتها المجر لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت " أنا أتفهم أن الدول الأعضاء ربما تكون في حاجة لاتخاذ إجراءات طوارئ؛ لمواجهة الأزمة الصحية الطارئة"، مضيفة " ولكنني قلقة من أن بعض الإجراءات زادات عن حدها. وأنا قلقة بصورة خاصة إزاء الوضع في المجر".

وكان البرلمان المجري قد صوت الاثنين الماضي لصالح السماح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان للحكم بمرسوم بدون إطار زمني.

ووفقا للقانون الجديد، فان الأفراد الذين ينشرون ما يعتبر أخبارا مزيفة يواجهون عقوبة السجن لعدة أعوام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر بيانا، ولكن لم يشر إلى المجر، يحذر فيه من أنه سوف يراقب إجراءات الطوارئ التي تقرها الدول الاعضاء.

وكانت 13 دولة بالاتحاد الأوروبي قد أصدرت أمس بيانا يحذر من ارتكاب انتهاكات لمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين " سوف نتخذ إجراءات ضرورية مثلما فعلنا في السابق".

وأضافت" إجراءات الطوارئ يجب أن تقتصر على ما هو ضروري الضرورة"، موضحة" يجب أن تكون متناسبة تماما ، لا يجب أن تستمر إلى مالا نهاية. ومن المهم للغاية أن تخضع للتدقيق المستمر".