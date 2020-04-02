مجلس الدولة الجزائري يقرر تأجيل جلساته بسبب فيروس كورونا

أعلن مجلس الدولة الجزائري (القضاء الإداري)، اليوم الخميس، تأجيل جلساته بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال مجلس الدولة الجزائري - في بيان له - إنه "عملا بتعليمة رئيس الوزراء 2020 الرامية إلى تنفيذ نظام وطني للوقاية من وباء كورونا والحيلولة دون انتشاره ونظرًا للمستجدات الحالية في ظل انتشار هذا الوباء، خاصة إجراءات تمديد الحجر الصحي والسلامة المعلن عنها من طرف السيد رئيس الجمهورية يعلن مجلس الدولة أنه تقرر تأجيل الجلسات المقرر انعقادها يوم الخميس 9 أبريل 2020 الخاصة بالغرفة الثانية وكذا الجلسات الغرفتين الثالثة والخامسة المقرر انعقادها يوم 16 أبريل 2020 إلى تاريخ لاحق".

يذكر أن الجزائر شهدت حتى مساء أمس الأربعاء تسجيل 847 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، و58 حالة وفاة، وفقا للحصيلة التي أعلنتها السلطات الصحية في البلاد.