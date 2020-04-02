كوريا الجنوبية تعيد 8 أجانب رفضوا العزل الذاتي لمدة أسبوعين إلى بلادهم

أعادت وزارة العدل بكوريا الجنوبية 8 أجانب رفضوا العزل الذاتي لمدة أسبوعين، إلى بلادهم اليوم الخميس.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تطبقها الحكومة الكورية الجنوبية بشأن العزل الذاتي لمدة أسبوعين على جميع الأشخاص الوافدين من الخارج من أجل منع أي تدفق لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) من الخارج اعتبارا من يوم أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- إنه تم إخطار الثمانية أجانب مسبقا بأنهم يجب أن يخضعوا للعزل الذاتي، غير أنهم لم يلتزموا بإجراءات الحكومة، لهذا السبب فإن مكتب الحجر الصحي رفض دخولهم.

وتخطط الوزارة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الأجانب الذين يرفضون أو ينتهكون إجراءات العزل الذاتي، مثل رفض الدخول والترحيل وحظر الدخول، بالتعاون الوثيق مع سلطات الحجر الصحي.