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الحكومة الفلسطينية تعلن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علم فلسطين
علم فلسطين
رام الله - د ب أ:
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 1:02 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 1:02 م

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، اكتشاف 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين في الأراضي الفلسطينية إلى 155 حالة.

وصرح مدير الرعاية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، بأن الحالات المكتشفة تتوزع بواقع 11 في رام الله و9 في قرى مجاورة للقدس، وحالة واحدة في الخليل.

وذكر الشخرة أن غالبية المصابين هم عمال في إسرائيل ومستوطناتها ومخالطين لهم، محذرا من "كارثة" خلال أيام مع عودة أكثر من 60 ألف عامل بسبب حلول الأعياد الإسرائيلية.

وحث على تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس خاصة التزام العمال بالحجر المنزلي ومنع أي تجمعات أو مخالطة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من تعافي حالتين من المصابين بالفيروس، فيما لم تسجل سوى حالة وفاة واحدة لسيدة في الستينيات من عمرها.

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