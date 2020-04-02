السعودية: حظر تجوال كلي في أرجاء مكة والمدينة المنورة بسبب كورونا

قررت وزارة الداخلية السعودية، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة كافة، على مدار الـ24 ساعة، يوميًا اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر، مع استمرار منع الدخول إليها والخروج منها.

وأوضحت «الداخلية»، حسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها.

وأضافت أن منع الدخول والخروج يشمل الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاصة، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، على أن يُسمح في أضيق النطاق لسكان أحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط.