وزير الدولة للإعلام: إجراءاتنا لمواجهة كورونا لن تنجح إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته بنسبة 100%

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن إجراءات الحكومة الاحترازية؛ لمواجهة فيورس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لن تنجح إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته بنسبة 100%.

وأضاف «هيكل» خلال لقاء لبرنامج «نظرة»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن السلوك الاجتماعي للمواطن المصري المشكلة التي واجهت الحكومة في التعامل مع أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أخطر من أزمة أبراج التجارة العالمية عام 2001، وفقًا لذكره.

وأشار إلى أن أزمة فيروس «كوفيد - 19» من الوارد أن تستمر عدة أشهر داخل مصر، لافتًا إلى أن مصر وضعت مجموعة من المراحل للتعامل مع الأزمة منذ النصف الثاني من شهر يناير الماضي.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن المرحلة الأولى شملت توعية المواطنين لتفهم ماهية كورونا وخطورته عن أي فيروس آخر إضافة إلى تجهيز المستشفيات، ذاكرًا أنها انتهت منتصف مارس بزيادة عدد الإصابات بالفيروس داخل مصر عند 100 إصابة.

وذكر أن المرحلة الثانية شملت عزل الأفراد والدولة؛ عبر اتخاذ إجراءات تدريجية بغلق المدارس والجامعات، وتعليق الطيران، معقبًا: «التعامل في الحكومة يقوم على أساس معرفة طبيعة الشعب المصري، وإصدار الإجراءات مرة واحدة لم تكن لتشعر المواطن بالخطر».

ولفت إلى أن قرار وقف الطيران حمل قدرًا من تحمل المسؤولية، قائلًا: «عاملنا الأجانب باحترام شديد، والأجانب الذين حدثت لهم إصابات في مصر تم علاجهم، وبعضهم خرج وصور مقاطع فيديو يشيد فيها بالتعامل داخل مصر».