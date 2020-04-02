رئيس سموحة عن فشل تجديد فتحي للأهلي: لا مكان للعواطف

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي مع نهاية الموسم الحالي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "الاحتراف عقد بين جهة عمل وفرد أيا كان، تنتهي بانتهاء هذا العقد والتجديد يتم بموافقة الطرفين".

وأضاف: "لا مكان للعواطف خاصة إذا تقلصت صلاحية الفرد بحكم الأداء المقرون بسن الاعتزال، ولا مكان للعواطف ولا المشاعر الطيبة".

وكان فتحي قرر عدم التجديد للأهلي، ورحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي، لرغبته في المشاركة وإتاحة الفرصة للشباب.

وقال الأهلي في بيان رسمي أمس، الأربعاء: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري".