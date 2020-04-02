قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الصحي والطبي والوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لا يجعل الحكومة تفكر في مد ساعات حظر التجوال.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن زيادة مدة تطبيق حظر التجوال سيتم بحثه داخل المجلس خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الأربعاء المقبل هو اليوم الأخير لحظر التجوال الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي.

وطالب المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا والالتزام بالمعايير الصحية، متابعًا: «أريد المواطن أن يقلق لأن فيروس كورونا يتطلب الحيطة، والدول التي اتخذت إجراءات وتحوطت لكورونا نجحت في السيطرة عليه».

وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن مصر مازالت في مأمن وبعيدة عن السيناريو الأسوأ بالنسبة لـ«كوفيد - 19»، مشددًا على أهمية الاستمرار على نفس الوتيرة؛ للمحافظة على المعدل اليومي للإصابات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، حتى الآن، إلى نحو 850 حالة إصابة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارًا، الثلاثاء ما قبل الماضي، بفرض حظر التجوال داخل مصر على كل الطرق العامة، من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، وإيقاف كل وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحًا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.