تراجع استهلاك الكهرباء في ألمانيا بصورة ملحوظة بسبب أزمة كورونا وما صاحبها من توقف الإنتاج في العديد من المصانع وإغلاق المحلات والمكاتب.

وذكرت الرابطة الاتحادية لشركات الطاقة والمياه في ألمانيا اليوم الخميس أن استهلاك الكهرباء تراجع بشكل معتدل في بداية الأزمة، لكنه تراجع بصورة ملحوظة في الأسبوعين الأخيرين.

وأوضحت الرابطة أن استهلاك الكهرباء تراجع في الأسبوعين الاخيرين بنسبة 4ر7% مقارنة بأول أسبوع من مارس الماضي، فيما بلغت نسبة التراجع 7ر8% في الأيام الثلاثة الأخيرة من الاسبوع الجاري.

ولفتت الرابطة إلى زيادة الاستهلاك المنزلي من الكهرباء وكذلك الاستعانة بمراكز البيانات (الخوادم) ونقاط ربط شبكة الإنترنت وذلك نظرا لاضطرار الكثيرين إلى العمل من المنزل، ونوهت الرابطة إلى أن تراجع الاستهلاك في قطاع الصناعة وفر كمية من الكهرباء تزيد عن الكمية المطلوبة لتعويض الزيادة في الاستهلاك المنزلي.

ووصلت نسبة التراجع في استهلاك الكهرباء في إيطاليا (الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من أزمة كورونا) إلى 30% خلال الايام الثلاثة الماضية من الاسبوع الجاري، فيما وصلت نسبة التراجع في فرنسا في نفس الفترة إلى 20% وفي إسبانيا إلى 19% وفي هولندا إلى 18%.