ليبيا تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد

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أعلنت السلطات الصحية الليبية، تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.