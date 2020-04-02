الخارجية الأمريكية: حان وقت التعاون مع روسيا للقضاء على كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا بشكل متكرر المساعدات الإنسانية لبعضهما البعض في أوقات الأزمات، وستواصلان فعل ذلك في المستقبل دون شك.

وأضافت أورتاجوس - في بيان صحفي نشر على موقع الخارجية الأمريكية - تعليقا على شحنة المساعدات الروسية، لمحاربة فيروس كورونا المستجد: "حان الوقت للعمل معا للقضاء على العدو المشترك "كورونا المستجد" الذي بات يهدد حياة الجميع".

وفي إطار متابعة المحادثات الهاتفية التي جرت في 30 مارس الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وافقت الولايات المتحدة على شراء الإمدادات الطبية اللازمة من روسيا، والتي تم تسليمها إلى وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أمس في مدينة نيويورك.