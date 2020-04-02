 معاون وزير التموين: مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر - بوابة الشروق
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معاون وزير التموين: مد صرف فارق نقاط الخبز حتى نهاية الشهر

هديل هلال
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:03 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 7:03 م

قال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توفير السلع الأساسية والاحتياطي الاستراتيجي الآمن على رأس الأولويات الوزارة، لافتًا إلى متابعة الموقف بشكل يومي من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «Dmc»، مساء اليوم الخميس، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت والسكر والأقماح والسلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من البروتين كاللحوم والأسماك المجمدة يمتد لأكثر من ستة أشهر.

ولفت إلى أن وزارة التموين اعتبارًا من أمس عدلت صرف السلع التموينية من 7 صباحًا إلى 7 مساء؛ لمنع التكدسات والزحام، مشيرًا إلى أن الوزارة عدلت مواعيد صرف فارق نقاط الخبز من المصارف التموينية حتى نهاية الشهر؛ لمنع التكدس والزحام أمام المنافذ التموينية.

وأكد معاون وزير التموين أن هناك وفرة كبيرة من السلع في المنافذ التموينية والحكومية والسلاسل التجارية، مناشدًا المواطنين بعدم التكالب أو تخزين السلع؛ لأنها قد تضر السوق المحلي، وتتسبب في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

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