

عزت: صناعة جهاز التنفس يستغرق ما بين 6 أشهر وعام



قال شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، إنه يتم حاليا إنتاج نحو 500 إلى 600 ألف كمامة يومياً، بدلاً من 250 ألف كمامة كان يتم إنتاجها سابقا، وذلك ضمن المساعى لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس الشعبة في تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك 6 شركات جديدة انضمت لقطاع تصنيع المستلزمات الطبية ليصل إجمالي الشركات إلى 10، مشيرا إلى أن معظم الشركات تصنع الكمامات الأكثرة شهرة من القماش غير المنسوج، مضيفا أن «طن المادة الخام لهذه الماسكات كان يبلغ ألفي دولار قبل الأزمة بينما بلغ حاليا سعر الطن 50 ألف دولار» عالميا.

وكانت نيفين جامع وزير الصناعة أصدرت قرارات خلال شهر مارس الماضي بهدف تأمين احتياجات السوق من المنتجات الطبية لمواجهة الفيروس، حيث قررت وقف تصدير الماسكات الجراحية "الكمامات"، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته وذلك لمدة 3 أشهر، بهدف توفيرها للسوق المحلية.

وأوضح عزت أن وزارة الصناعة حددت مع الشركات التي ستقوم بتوريد الماسكات أن يكون سعرها 1.5 جنيه.

كما ألزمت الوزارة الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 9، قناع واقى، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر.

وفي سؤاله عن اتجاه بعض الشركات خلال الفترة الراهنة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، قال رئيس الشعبة، إن انشاء خط إنتاج لتصنيعها يستغرق ما بين 6 أشهر وعام، مشيراً إلى أن أجهزة التنفس مصنفة عالميا درجة ثالثة وهي الأكثر خطورة على الإنسان، وفي حالة أي خطأ قد تؤدي إلى الوفاة.

وقالت وزيرة الصناعة في تصريحات لها الأسبوع الماضي، إن تصنيع أجهزة التنفس الصناعي مسار اهتمام في الفترة المقبلة، نظرًا لأهميتها.

فيما قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه جار البحث وتوفير إمكانيات المصانع بالشركة لتجهيزها لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي التي يحتاجها مريض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة لديها مصنعان متخصصان في ذلك، وجار توفير أماكن للفرق التي تعمل على إنتاج النموذج لأجهزة التنفس الصناعي المطلوبة.

كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجّه بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، مؤكداً أنها من أهم احتياجاتنا اليوم.

من جانب آخر، وجه برلمانيون طلبات إحاطة لوضع خطة لإنشاء خطوط إنتاج لصناعة أجهزة التنفس الصناعي، لسد العجز في هذه الأجهزة، وتوفيرها محليا.

ووفقاً لأحدث بيانات وزارة الصحة المصرية، بلغ إجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 52 حالة وفاة.