وزير الرياضة الجزائري يؤكد دعمه للرياضيين في بلاده بعد تأجيل أولمبياد طوكيو

وجه وزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي اليوم الخميس رسالة دعم ومساندة للرياضيين الجزائريين في أعقاب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو ودورة الألعاب المتوسطية ومختلف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال خالدي في مقطع فيديو نشره على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت إنه يتقاسم مع الرياضيين مشاعرهم ، جراء توقف المنافسات والتدريبات والتحضيرات خاصة بالنسبة للمتأهلين منهم لدورة الألعاب الأولمبية التي تعتبر حلم كل رياضي.

ودعا خالدي الرياضيين إلى عدم اليأس مؤكدا أن هذا التوقف سيكون فرصة للهيئات الرياضية الجزائرية لضمان التحضير الأمثل للمنافسات الدولية والقارية.

وجدد الوزير الجزائري دعم الدولة المطلق للرياضيين ووقوفها إلى جانبهم بكل الامكانيات المادية والبشرية ، لافتا إلى إعطاء تعليمات للمسؤولين في الوزارة بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية لإعادة جدولة برامج الاستعدادات .

ذوأشار خالدي إلى أن الوزارة ستتخذ كل الاجراءات لتدارك التأخير في جدول مختلف المنافسات الرياضية في البلاد، مشددا على ضرورة تغليب روح التضامن والتأخي والتآزر والاحتكام إلى التدابير الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأكد خالدي أن بلاده ستنتصر على هذا الوباء، وسترفع رايتها عاليا في المنافسات الدولية، وستعود منها بألقاب تضاف الى الرصيد الحافل للرياضة الجزائرية.