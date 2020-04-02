لجنة الإغاثة بالأطباء العرب تطلق مشروعا لمكافحة فيروس كورونا وسوء التغذية

أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب اطلاق مشروع السلة الغذائية لشهر رمضان تحت عنوان "مقاومة الجوع وسوء التغذية " لتغلب على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية كما تتضمن السلة الغذائية مواد للنظافة الشخصية والمطهرات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتجرى مراحل المشروع في كل من مصر وفلسطين والصومال و لاجئي بورما ببنجلاديش والنازجين اليمنيين ،إضافة الى مخيمات النازحيين السوريين ، ويقدر عدد المستفيدين من مشروع السلات الغذائية خلال الأعوام السابقة بأكثر من 350 ألف مستفيد بمخيمات النازحين واللاجئين بـ 8 دول.

وصرح الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أن مشروع السلة الغذائية أحد مشروعات الإغاثة الموسمية التى تهدف إلى مقاومة الجوع وعلاج الأمراض الناجمة عن سوء التغذية بجانب خدمات الدعم الصحى بالمناطق التى تعانى من اضطرابات تؤدى الى عدم توفر الغذاء والماء مثل الجفاف أو الأوبئة، وفى ظل انتشار فيروس كورونا تم اضافة بعض مواد النظافة الشخصية للتغلب على انتشار الفيروس بين مخيمات النازحين واللاجئين والأحياء الفقيرة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن أمراض سوء التغذية تمثل المسبب الأكبر ضمن الأسباب المؤدية إلى وفاة الأطفال خاصة فى الأماكن الفقيرة حيث تزداد أمراض سوء التغذية عند كثير من الأمهات مما يترتب عليه ان تصبح الاطفال هزيلة وعرضة لأمراض خطيرة.