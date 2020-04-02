تعلن المحكمة العليا الأسترالية حكمها الأسبوع المقبل، بشأن الاستئناف النهائي الذي يهدف لإطلاق سراح الكاردينال جورج بيل، المدان بالتحرش الجنسي بالأطفال.

وقالت المحكمة، في بيان اليوم الخميس، إن الحكم سيصدر صباح الثلاثاء المقبل في بريسبن.

وتم تعطيل العديد من القضايا بسبب تفشي فيروس كورونا، ما يعني أن هيئة المحكمة لن تكون كاملة على الأرجح.

وأدين بيل، 78 عاما، في ديسمبر 2018 من جانب هيئة محلفين مكونة من 12 عضوا بالاعتداء الجنسي على صبيين عمرهما 13 عاما من أبناء جوقة الموسيقى في كاتدرائية في منتصف تسعينيات القرن العشرين عندما كان رئيس أساقفة ملبورن.

وصدر الحكم بحقه بالسجن 6 سنوات في مارس 2019، ويقضي عقوبته في سجن بارون مشدد الحراسة بالقرب من ملبورن.

يشار إلى أن بيل، والذي كان وزير مالية الفاتيكان ومستشارا مقربا للبابا فرنسيس سابقا، هو المسؤول الأعلى مستوى في الكنيسة الكاثوليكية الذي يدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال. وهو يواصل الإصرار على أنه بريء.