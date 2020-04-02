محافظ المنيا يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات

وجه اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن، بالتعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وكل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد خلال التواصل معه بالفيديو كونفراس على ترصد جميع حالات التعدي على الأراضي وإزالتها على الفور.

من جانبها، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، حيث أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بحوض الخزام، بالإضافة لإزالة حالتي تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 220 مترا مربعا بقرية صندفا، وتم تنفيذ الإزالة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.