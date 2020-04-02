يرى ميكيلي يانكون مدرب حراس الأهلي، أن الشعب المصري يشبه الإيطالي، كما أشار إلى أن الفترة الحالية التي يمر بها صعبة للغاية وغير متوقعة.

وقال يانكون في تصريحات لقناة "الأهلي":«الشعب المصري مثل الايطالي يحب الحياة والتجول والتنزه في الشوارع»

وأضاف: «أحزن عندما أجد الشوارع خالية لكننا نعيش فترة صعبة لم نتوقعها، ليس لدينا حلول سوى البقاء في المنزل والالتزام بتعليمات الحكومة بعدم الخروج تفاديا لتفاقم الأزمة».

وواصل:«يجب ألا نخاف من الفيروس بل نحترمه لأنه خطير وقد يؤدي للوفاة لذا لابد أن نلتزم بكل التعليمات إذا أردنا أن نواصل حياتنا في الفترة المقبلة».

جدير بالذكر أن رينيه فايلر كان قد استعان بميشيل يانكون في جهازه المعاون لتدريب الأهلي، وذلك بعدما عملا في تدريب أندرلخت البلجيكي قبل عدة سنوات.