تجديد حبس متهمان بارتكاب 10 وقائع سرقة مساكن شرق الإسكندرية

قررت نيابة ثانِ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الخميس، تجديد حبس شخصين، عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل فيما بينهما وارتكاب 10 وقائع سرقة مساكن بأسلوب كسر الباب، وأمرت بسرعة إفادتها بتحريات المباحث حول نشاطهم، وتسليم المسروقات لأصحابها.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة ثانِ المنتزه، شرق الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، تمكنوا من ضبط، المتهمان، حال تواجدهما في نطاق دائرة القسم؛ لاتهامهما بارتكاب 10 حوادث سرقة، في نطاق دوائر أقسام شرطة "أول المنتزه، وسيدي جابر، والدخيلة".

وجاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بإشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، حول قيام المقبوض عليهما، بممارسة نشاطًا واسع النطاق في مجال سرقات المساكن، وارتكاب عددًا من سرقات المساكن.

وعقب تقنين الإجراءات، وضبطهما، أقر خلال مواجهتهما في التحقيقات الأولية بارتكابهما للوقائع الـ10 بأسلوب كسر الباب، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وجارِ تسليمها لأصحابها.

وبتحرير محضر بالواقعة، تم العرض على النيابة العامة، التي سبق وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.