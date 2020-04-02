 القيعي: مؤمن تيقن أن الأهلي لن يتركه.. ما الفائدة من المتاجرة بآلام الناس؟ - بوابة الشروق
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القيعي: مؤمن تيقن أن الأهلي لن يتركه.. ما الفائدة من المتاجرة بآلام الناس؟

محمود باهي
نشر فى : الخميس 2 أبريل 2020 - 11:28 م | آخر تحديث : الخميس 2 أبريل 2020 - 11:28 م

 

علق عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي على أزمة اللاعب مؤمن زكريا، ليرد على الاتهامات التي طالت النادي بشأن عدم دعمه للاعب في أزمته الصحية.

قال القيعي عبر برنامج ملك وكتابة "ما يحدث هو دس السم في العسل، واستغلال قلق وضيق لاعب في هذا الموقف، ليس لمساندته بل لدفعه للهجوم على إدارة الأهلي".

وأضاف "مؤمن حزين وقلق، لكنه لم يهاجم الأهلي".

وتابع "من قلق مؤمن زكريا رأى أن الإجراءات طالت، ولا يعلم أن الكواليس والإجراءات والشيكات تستغرق وقتا، لكنه تيقن أن الأهلي لن يتركه بعد الإعلان عن صرف 600 ألف جنيه كدفعة أولى".

وواصل عدلي القيعي "كفاية متاجرة بآلام الناس، أتمنى أن يغلق هذا الملف، فما الفائدة من المتاجرة بآلام الناس؟ واستعداد البعض لاستضافته إعلاميا؟".

وختم القيعي تصريحاته "مؤمن زكريا من أهم وأعز اللاعبين على قلبي، عاصرته ناشئا وكنت أتمنى استمراره، ونصحته بالخروج معارا، إلا أن بيعه تسبب في تعطيل عودته للنادي، وبعودته كان له بصمة واضحة"


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