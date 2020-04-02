أسامة الغزالي حرب لأحمد موسى: المفروض تباركلي على خروج شادي

قال أسامة الغزالي حرب، الباحث والمفكر السياسي إن المكانة القوية للدولة تمكنها من التعامل الناجح مع المشاكل في أوقات الأزمات، مشيدًا بالقرارات التي اتخذتها الدولة؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «حرب» خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن الصين التي حدثت بها كارثة «كورونا» أول دولة استطاعت التعافي منها عبر تطبيق التعليمات الصارمة، مشيرًا إلى أن قوة الدولة داخل مصر أحد أهم أسباب مواجهة كورونا.

وأشار إلى أن امتلاك مصر مستوى عالي من الطب أحد المزايا المتوافرة بها، معقبًا: «الطبيب المصري حتى الآن يعد من المتميزين في العالم، وأي طبيب مصري في الخارج دون مزايدات متميز».

وتوجه بالحديث للإعلامي أحمد موسى: «بما فيهم شادي ابن أخي اللي خرج مؤخرًا المفروض تباركلي»، ليرد عليه موسى قائلًا: «حمدًا لله على سلامته».

واستطرد «الغزالي» أن المصريين ليس لديهم الميل للشعوذة الدينية أو إرجاع كل شيء للدين كالإخوان والسلفيين، مؤكدًا أن المصري لديه نوع من الاستنارة، ويعرف أن التجارة بالدين مرفوضة.

ولفت إلى أن مصر لديها تراث معقول من الخدمات التموينية والسلع، إضافة إلى أن المصري اجتماعي لديه حنين لاجتماع الأسرة، معقبًا: «جعلت من السهل على المجتمع المصري التكيف مع الموقف ولم تحدث نوعًا من الملل».