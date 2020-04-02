طارق شوقي: إجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها حرصا على مستقبل الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تحريك موعد إجراء امتحانات الثانوية العامة يتسبب في تحريك خط زمني طويل يتعلق بامتحانات الدور الثاني والتنسيق للجامعات ودخول الجامعة.

وأضاف «شوقي» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «القناة الأولى»، مساء الخميس، أن تحريك كل النظام يؤثر على مواعيد الجامعة في كل السنوات، متابعًا: «الدولة حريصة ألا تضيع سنة من عمر الطلاب ولم يتعلموا فيها».

وأشار إلى أن الوزارة تتيح الفرصة للتعلم بشكل أفضل، بما في ذلك الثانوية العامة، ذاكرًا أن كل مؤسسات الدولة ستساعد الوزارة في إجراء الامتحانات وستتيح الأماكن الواسعة لو لم تتحسن الأمور بالنسبة لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتابع وزير التربية والتعليم: «المدارس الدولية ألغت امتحانات الـIG والـSAT ولا نريد تطبيق نفس النظام داخل مدارسنا الحكومية»، قائلًا إن الحفاظ على إجراء الامتحانات في موعدها حرصًا على مستقبل الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد خلال الفترة الماضية، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5/7/2020.