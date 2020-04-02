متحدث الحكومة: تسجيل أكثر من 80 إصابة بكورونا اليوم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على مدار اليومين بدأت في الزيادة بالمقارنة بالأسبوعين الماضيين، مشيرًا إلى أن الأرقام اليومية للإصابات هي ما تهم الدولة وليس العدد الكلي.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن «العدد الإجمالي للإصابات في مصر حتى الآن، إضافة إلى عدد الإصابات اليومي، لا زال غير مقلق»، مشيرًا إلى احتمالية تسجيل أكثر من 80 إصابة بكورونا اليوم، من ضمنهم 71 إصابة أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وأشار إلى أن مصر مازالت تمتلك القدرة على تتبع الإصابات اليومية واكتشافها واكتشاف المخالطين لها وإخضاعهم للفحص في مأمن، منوهًا بأن الخطورة تكمن في الانزلاق لإصابات بالآلاف تفوق قدرات الدولة على التقصي والتتبع.

وذكر متحدث الحكومة أن هناك 11 ألف سرير بالعناية المركزة، وأجهزة تنفس صناعي تصل إلى أربعة آلاف في مستشفيات العزل، موضحًا أن الأعداد جيدة؛ لأن الأفراد الذين يحتاجون إلى جهاز تنفس صناعي تصل نسبتهم إلى 4%.

وأوضح أن النسبة الأكبر تحتاج قدرًا من العناية وتستجيب للأدوية بكل سهولة، مستطردًا: «100% للوفيات بالفيروس في مصر لأشخاص يعانون أمراضًا مزمنة، من لا يعاني مرضًا مزمنًا ولديه قدر من المناعة يجتاز المرحلة بسهولة».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، عن وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، حتى الآن، إلى نحو 850 حالة إصابة.