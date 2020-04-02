الإبلاغ عن حالات فيروس كورونا من حي دارافي المزدحم في مومباي



أعربت السلطات في مومباي بالهند، اليوم الخميس، عن قلقها بشأن الانتشار المحتمل لفيروس كورونا في حي دارافي الفقير المكتظ بالسكان، بعد وفاة رجل مصاب بالفيروس وتأكد إصابة عامل في شركة للبلدية.

وكان الرجل - 56 عاما، الذي توفي ليل الأربعاء، هو أول من ثبتت إصابته في الحي الفقير مترامي الأطراف في العاصمة المالية للهند.

وقال مسؤول في شركة البلدية "بريهان مومباي" إن المصاب الذي توفي لم يكن لديه تاريخ سفر وتم نقله إلى مستشفى محلي مصابا بالحمى يوم الأحد وثبتت إصابته بالفيروس يوم الأربعاء.

وتم فرض العزل المنزلي على 7 أشخاص آخرين من سكان منزله ويتم فحصهم، وقال المسؤول: "سوف نقدم لهم الطعام والماء حتى تظهر نتائج فحوصهم".

وكان الشخص الثاني الذي ظهرت إصابته اليوم الخميس هو عامل تعقيم عمره 52 عاما تم نشره في دارافي.

وتم إدخال الرجل إلى عنبر للعزل، وقال مسؤول شركة البلدية إن أفراد عائلة المصاب ونحو عشرين من زملائه طُلب منهم العزل الذاتي في المنزل.

وأثارت الحالتان في دارافي القلق من أن الهند قد تشهد انتقال المرض بين المجتمع .

وشهد اليوم الخميس قفزة في حالات الإصابة في الهند، حيث سجلت أكثر من 300 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات المؤكدة حتى الآن إلى 1965، مع تسجيل 50 حالة وفاة وتعافي 151 شخصا، وفقا لوزارة الصحة.