روسيا: مساعداتنا لإيطاليا لمكافحة كورونا تحمل طابعا إنسانيا بحتا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -اليوم الخميس- أن المساعدات الروسية لإيطاليا المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، تحمل طابعا إنسانيا بحتا ولا ترتبط بأي حال من الأحول بالأمور السياسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن زاخاروفا قولها - في إحاطة إعلامية - "المساعدة التي تقدمها روسيا الاتحادية للإيطاليين في مكافحة انتشار الفيروس التاجي مساعدة إنسانية ولا صلة لها بجدول الأعمال السياسي".

وأشارت إلى أن تقدير السلطات الإيطالية الرسمي للمساعدات الروسية تمثل بوجود وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو في المطار، على رأس مستقبلي الطائرات الأولى. وتلقت وزارة الخارجية الروسية مئات الآلاف من رسائل الامتنان من الإيطاليين فيما يتعلق بهذه المساعدة.

وأضافت "استقبل سكان بيرجامو قافلة المعدات الروسية بالتصفيق وأداء النشيد الوطني الروسي. وقد انتشرت هذه اللقطات في جميع أنحاء العالم".

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا ماركوس إيديرير أعرب - في وقت سابق اليوم - عن شكر الاتحاد لموسكو على تقديم المساعدات لإيطاليا، مضيفا أن تضليل في المعلومات عكر خطوة التضامن.

ووصلت في 22 مارس الماضي، 15 طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى إيطاليا، وعلى متنها مختصون عسكريون بعلم الأوبئة وخبراء من وزارة الدفاع، وقاموا بتسليم ثماني فرق طبية وتمريضية إلى منطقة جبال أبينين لمكافحة فيروس "كوفيد - 19"، بالإضافة إلى معدات الفحص وتدابير التطهير.