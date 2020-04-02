الحكومة اليمينة تبدأ محاكمة 31 متهمًا من قيادات الحركة الحوثية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، اليوم الخميس، محاكمة 31 متهمًا بالانقلاب على المؤسسات الدستورية، في مقدمتهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، إلى جانب رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ورئيس حكومة الأمر الواقع في صنعاء عبد العزيز بن حبتور، وآخرين.

وأعلن رئيس النيابة الجزائية، محمد علي صالح، وفقًا لإذاعة «مونت كارلو الدولية» الفرنسية، قرار الاتهام في القضية المسجلة برقم 165 جرائم جسيمة، بحضور مراسلي وسائل إعلام محلية وعربية، مُلزمًا المتهمين بحضور الجلسة المقبلة في بداية شهر يوليو المقبل.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى قضائيًا للحكومة اليمنية ضد حركة أنصار الله «الحوثيين» الذين سيطروا على السلطة في صنعاء منذ شهر سبتمبر عام 2014.